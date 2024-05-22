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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (14904) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,45 грн
8,55 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
10,47
Экономия: -1,17 грн
9,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (49)
8,26
Экономия: -1,26 грн
7,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (30)
14,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (44)
8,30
Экономия: -0,30 грн
8,00 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (5)
7,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (29)
14,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
8,15
Экономия: -1,20 грн
6,95 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Всего: упаковка (1)
9,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (34)
14,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
14,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (2)
8,93
Экономия: -1,97 грн
6,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
8,06
Экономия: -1,05 грн
7,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (4)
7,90
Экономия: -0,94 грн
6,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 2-А
Всего: упаковка (5)
14,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (2)
14,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (13)
8,38
Экономия: -1,17 грн
7,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
Всего: упаковка (3)
14,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (9)
7,74
Экономия: -0,80 грн
6,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (2)
8,44
Экономия: -1,58 грн
6,86 грн