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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (14904) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (5)
14,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (6)
14,58 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (10)
14,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
Всего: упаковка (7)
14,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (60)
14,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (9)
14,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Гагарина, 127-А
Всего: упаковка (2)
14,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (7)
14,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
8,35
Экономия: -1,32 грн
7,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (5)
14,49 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 134/16
Всего: упаковка (3)
14,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Славы, 3
Всего: упаковка (5)
14,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 21
Всего: упаковка (4)
14,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 175
Всего: упаковка (1)
14,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (6)
7,98
Экономия: -1,30 грн
6,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (20)
10,08
Экономия: -0,80 грн
9,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
7,98
Экономия: -1,12 грн
6,86 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Байрона, 160
Всего: упаковка (3)
14,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (36)
7,79
Экономия: -0,87 грн
6,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
7,94
Экономия: -1,02 грн
6,92 грн