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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (14904) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (14)
10,13
Экономия: -1,15 грн
8,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (4)
9,54
Экономия: -1,42 грн
8,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
12,08
Экономия: -1,12 грн
10,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (11)
8,22
Экономия: -0,82 грн
7,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (18)
7,59
Экономия: -0,61 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
11,83
Экономия: -1,76 грн
10,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (32)
9,59
Экономия: -1,60 грн
7,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (45)
9,94
Экономия: -1,46 грн
8,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (50)
11,72
Экономия: -1,24 грн
10,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (7)
14,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
7,74
Экономия: -0,71 грн
7,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (29)
7,15
Экономия: -0,78 грн
6,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (8)
10,04
Экономия: -0,93 грн
9,11 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41
Всего: упаковка (2)
14,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (5)
8,01
Экономия: -0,83 грн
7,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
Всего: упаковка (7)
14,56 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (6)
7,62
Экономия: -0,67 грн
6,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
7,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
7,36 грн