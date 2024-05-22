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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (148647) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
4,94
Экономия: -0,51 грн
4,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (84)
4,71
Экономия: -0,75 грн
3,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (5)
4,42
Экономия: -0,34 грн
4,08 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом