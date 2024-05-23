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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (127476) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (8)
10,51
Экономия: -0,76 грн
9,75 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (12)
6,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (22)
10,67
Экономия: -1,99 грн
8,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (20)
10,49
Экономия: -0,84 грн
9,65 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
10,67
Экономия: -1,19 грн
9,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (10)
10,56
Экономия: -1,38 грн
9,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
10,66
Экономия: -1,60 грн
9,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (20)
10,43
Экономия: -1,00 грн
9,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (4)
10,39
Экономия: -1,12 грн
9,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (10)
10,52
Экономия: -0,77 грн
9,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (10)
10,46
Экономия: -1,24 грн
9,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (10)
10,39
Экономия: -0,82 грн
9,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (9)
10,37
Экономия: -0,89 грн
9,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
10,50
Экономия: -1,32 грн
9,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (8)
10,66
Экономия: -2,01 грн
8,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (6)
10,59
Экономия: -1,41 грн
9,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (7)
10,49
Экономия: -1,81 грн
8,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (11)
10,40
Экономия: -1,49 грн
8,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (10)
10,52
Экономия: -1,87 грн
8,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (9)
10,48
Экономия: -1,09 грн
9,39 грн