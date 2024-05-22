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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (127476) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (21)
10,63
Экономия: -1,11 грн
9,52 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (10)
6,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (10)
8,14
Экономия: -0,41 грн
7,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (38)
10,30
Экономия: -1,38 грн
8,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (10)
10,54
Экономия: -1,19 грн
9,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (9)
10,62
Экономия: -0,97 грн
9,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (21)
5,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
10,50
Экономия: -1,50 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
10,55
Экономия: -1,27 грн
9,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (8)
10,69
Экономия: -1,73 грн
8,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (10)
10,33
Экономия: -0,90 грн
9,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (5)
10,52
Экономия: -1,09 грн
9,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (7)
10,35
Экономия: -1,00 грн
9,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (10)
10,69
Экономия: -1,63 грн
9,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (57)
10,66
Экономия: -1,85 грн
8,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (4)
10,57
Экономия: -1,45 грн
9,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (10)
10,34
Экономия: -1,39 грн
8,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (8)
10,47
Экономия: -0,72 грн
9,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (17)
10,43
Экономия: -0,86 грн
9,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (10)
10,59
Экономия: -1,02 грн
9,57 грн