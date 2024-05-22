Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт марлевый медицинский нестерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (127476) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
11,99 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
12,06 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (18)
6,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (10)
10,32
Экономия: -1,64 грн
8,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (4)
10,69
Экономия: -2,01 грн
8,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (10)
10,48
Экономия: -1,42 грн
9,06 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (25)
5,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (7)
10,37
Экономия: -1,69 грн
8,68 грн
Виталюкс
Подробнее
Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (12)
5,83 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (16)
5,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (10)
10,38
Экономия: -1,47 грн
8,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (7)
10,49
Экономия: -1,27 грн
9,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (7)
10,42
Экономия: -1,15 грн
9,27 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (10)
5,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (10)
10,55
Экономия: -1,24 грн
9,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (5)
5,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (14)
5,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (12)
10,61
Экономия: -1,59 грн
9,02 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (8)
5,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (26)
5,55 грн