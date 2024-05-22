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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (127476) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (9)
10,55
Экономия: -1,24 грн
9,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (27)
10,48
Экономия: -1,50 грн
8,98 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (26)
5,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (8)
10,33
Экономия: -1,11 грн
9,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (6)
11,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (9)
10,51
Экономия: -1,64 грн
8,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (14)
12,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
10,62
Экономия: -1,94 грн
8,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (27)
10,48
Экономия: -1,61 грн
8,87 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (20)
12,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (8)
9,37
Экономия: -0,69 грн
8,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (19)
10,34
Экономия: -1,16 грн
9,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
10,55
Экономия: -1,24 грн
9,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (40)
12,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10)
10,30
Экономия: -0,99 грн
9,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Гагарина, 127-А
Всего: упаковка (9)
11,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (4)
10,35
Экономия: -1,00 грн
9,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (16)
12,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (16)
10,70
Экономия: -1,66 грн
9,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
12,00 грн