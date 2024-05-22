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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (127476) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (14)
10,59
Экономия: -1,49 грн
9,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
10,70
Экономия: -1,72 грн
8,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
5,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (9)
10,46
Экономия: -1,78 грн
8,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (36)
10,40
Экономия: -1,49 грн
8,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
10,38
Экономия: -1,47 грн
8,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
10,58
Экономия: -1,23 грн
9,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (5)
10,58
Экономия: -1,31 грн
9,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (12)
10,57
Экономия: -1,09 грн
9,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (20)
5,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (8)
10,45
Экономия: -1,14 грн
9,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (10)
10,65
Экономия: -1,74 грн
8,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (13)
10,56
Экономия: -1,88 грн
8,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (8)
10,45
Экономия: -1,06 грн
9,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (9)
5,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (6)
10,43
Экономия: -1,45 грн
8,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (21)
10,61
Экономия: -1,18 грн
9,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (15)
10,55
Экономия: -0,98 грн
9,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (10)
10,53
Экономия: -1,10 грн
9,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (11)
10,36
Экономия: -0,36 грн
10,00 грн