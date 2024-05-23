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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Запорожье (127474) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
21,11
Экономия: -8,18 грн
12,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (10)
21,17
Экономия: -8,25 грн
12,92 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (10)
11,17 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (12)
15,00
Экономия: -4,00 грн
11,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
21,08
Экономия: -2,77 грн
18,31 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (10)
11,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (9)
20,59
Экономия: -9,65 грн
10,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (20)
20,53
Экономия: -9,39 грн
11,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
21,24
Экономия: -9,64 грн
11,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
20,93
Экономия: -9,99 грн
10,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
21,15
Экономия: -9,55 грн
11,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
20,69
Экономия: -9,07 грн
11,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (18)
11,73 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (10)
20,67
Экономия: -9,05 грн
11,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (6)
21,12
Экономия: -10,02 грн
11,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (6)
21,27
Экономия: -9,65 грн
11,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
20,90
Экономия: -9,28 грн
11,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (9)
20,86
Экономия: -9,76 грн
11,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (19)
20,84
Экономия: -9,90 грн
10,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
13,90
Экономия: -2,78 грн
11,12 грн