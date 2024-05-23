Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт марлевый медицинский нестерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Одесса (127474) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (206)
20,92
Экономия: -1,50 грн
19,42 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (16)
13,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
21,23
Экономия: -7,23 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (20)
20,88
Экономия: -6,88 грн
14,00 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (10)
21,24
Экономия: -2,33 грн
18,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (19)
21,02
Экономия: -7,02 грн
14,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (9)
21,21
Экономия: -3,14 грн
18,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (23)
20,76
Экономия: -1,95 грн
18,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
20,67
Экономия: -8,92 грн
11,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (7)
20,94
Экономия: -9,83 грн
11,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
20,82
Экономия: -9,71 грн
11,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (9)
20,67
Экономия: -8,96 грн
11,71 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
20,64
Экономия: -9,53 грн
11,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (29)
20,89
Экономия: -8,35 грн
12,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (6)
21,07
Экономия: -8,53 грн
12,54 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (4)
20,88
Экономия: -9,74 грн
11,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
20,94
Экономия: -9,80 грн
11,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (6)
20,85
Экономия: -9,74 грн
11,11 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (17)
11,17 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
20,91
Экономия: -9,79 грн
11,12 грн