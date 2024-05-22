Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт марлевый медицинский нестерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Львов (127474) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
21,16
Экономия: -8,97 грн
12,19 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (17)
12,29 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (8)
16,17
Экономия: -5,05 грн
11,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (27)
20,50
Экономия: -2,75 грн
17,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (12)
20,97
Экономия: -9,83 грн
11,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (10)
21,12
Экономия: -1,88 грн
19,24 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
11,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (5)
20,90
Экономия: -8,49 грн
12,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (5)
20,99
Экономия: -2,52 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
21,28
Экономия: -9,81 грн
11,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (10)
20,56
Экономия: -8,16 грн
12,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (20)
12,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (5)
20,93
Экономия: -2,12 грн
18,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
20,60
Экономия: -9,26 грн
11,34 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (20)
11,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (20)
21,27
Экономия: -3,20 грн
18,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (2)
14,44
Экономия: -3,32 грн
11,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (19)
21,21
Экономия: -9,86 грн
11,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
21,04
Экономия: -2,73 грн
18,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (12)
12,20 грн