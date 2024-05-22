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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (127474) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
23,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (15)
23,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (15)
12,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
20,79
Экономия: -3,48 грн
17,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (7)
20,53
Экономия: -8,43 грн
12,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (10)
21,09
Экономия: -9,46 грн
11,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (7)
21,27
Экономия: -8,07 грн
13,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
20,86
Экономия: -7,66 грн
13,20 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (7)
11,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (6)
20,64
Экономия: -9,03 грн
11,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (10)
20,80
Экономия: -2,33 грн
18,47 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (13)
11,73 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (32)
11,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (16)
20,66
Экономия: -5,83 грн
14,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (6)
20,88
Экономия: -2,89 грн
17,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (4)
20,73
Экономия: -2,74 грн
17,99 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (10)
11,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (19)
20,99
Экономия: -9,55 грн
11,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (17)
11,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (13)
11,17 грн