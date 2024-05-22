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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Харьков (127474) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
21,00
Экономия: -3,69 грн
17,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (30)
20,85
Экономия: -2,86 грн
17,99 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (21)
11,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (10)
20,90
Экономия: -3,23 грн
17,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (8)
21,14
Экономия: -3,83 грн
17,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
20,85
Экономия: -3,54 грн
17,31 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (18)
23,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
20,97
Экономия: -8,73 грн
12,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
18,64
Экономия: -2,79 грн
15,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
20,57
Экономия: -8,81 грн
11,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
20,99
Экономия: -2,44 грн
18,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
20,75
Экономия: -3,44 грн
17,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10)
20,50
Экономия: -1,95 грн
18,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (8)
20,60
Экономия: -1,95 грн
18,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (6)
20,68
Экономия: -6,34 грн
14,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
21,29
Экономия: -9,36 грн
11,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5)
21,01
Экономия: -9,37 грн
11,64 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (15)
11,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (18)
20,63
Экономия: -3,10 грн
17,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (8)
21,05
Экономия: -2,32 грн
18,73 грн