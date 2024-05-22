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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (127474) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (22)
21,02
Экономия: -4,62 грн
16,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (19)
21,07
Экономия: -4,67 грн
16,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (10)
21,28
Экономия: -3,37 грн
17,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (12)
21,14
Экономия: -2,31 грн
18,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (30)
11,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
13,40
Экономия: -2,28 грн
11,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
20,70
Экономия: -1,87 грн
18,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
20,66
Экономия: -1,79 грн
18,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (20)
21,17
Экономия: -4,73 грн
16,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (20)
21,05
Экономия: -10,10 грн
10,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
21,06
Экономия: -10,11 грн
10,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (7)
21,04
Экономия: -9,09 грн
11,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (10)
11,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (115)
20,80
Экономия: -4,36 грн
16,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (8)
21,18
Экономия: -4,74 грн
16,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (20)
21,02
Экономия: -9,89 грн
11,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (10)
20,79
Экономия: -8,87 грн
11,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (10)
11,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (5)
20,75
Экономия: -9,65 грн
11,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (20)
21,12
Экономия: -9,21 грн
11,91 грн