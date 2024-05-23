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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Одесса (111730) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (36)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (28)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (129)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (25)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (80)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (18)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (58)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (84)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (57)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (38)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (92)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (13)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (30)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (18)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (55)
25,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (83)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (51)
25,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (76)
25,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (29)
25,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (31)
25,00 грн