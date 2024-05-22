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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (111730) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (60)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (12)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (25)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (30)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (28)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (15)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (6)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (70)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (28)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (12)
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (21)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (27)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (5)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (101)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Здоровая семья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (3)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (135)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (49)
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (16)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (129)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (3)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн