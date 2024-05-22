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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Харьков (111730) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (27)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (26)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (20)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (10)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (30)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (18)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (26)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (30)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (3)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (20)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (10)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (9)
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (20)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (29)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (20)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (30)
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (18)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (20)
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (26)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн