Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт марлевый медицинский нестерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (111730) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (66)
25,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (75)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (80)
25,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (192)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (54)
25,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (73)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (56)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (29)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (21)
25,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (46)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (35)
25,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (51)
25,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (22)
25,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (98)
25,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (51)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (71)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (5)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (42)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (50)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (32)
28,00
Экономия: -3,00 грн
25,00 грн