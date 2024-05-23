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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Одесса (110165) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
16,80
Экономия: -3,11 грн
13,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
16,31
Экономия: -2,68 грн
13,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (10)
14,53
Экономия: -1,30 грн
13,23 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
15,51
Экономия: -1,38 грн
14,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (75)
14,39
Экономия: -1,44 грн
12,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (96)
15,45
Экономия: -1,73 грн
13,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (86)
15,94
Экономия: -1,82 грн
14,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (40)
15,61
Экономия: -1,89 грн
13,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (4)
15,62
Экономия: -1,72 грн
13,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
Всего: упаковка (5)
14,83
Экономия: -1,20 грн
13,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (44)
15,51
Экономия: -1,48 грн
14,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (14)
14,58
Экономия: -1,36 грн
13,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (7)
16,41
Экономия: -1,12 грн
15,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (4)
16,11
Экономия: -2,55 грн
13,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (21)
16,01
Экономия: -2,15 грн
13,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (1)
16,83
Экономия: -2,42 грн
14,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
14,44
Экономия: -2,32 грн
12,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (2)
14,64
Экономия: -1,49 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
15,48
Экономия: -1,55 грн
13,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (49)
18,23
Экономия: -2,82 грн
15,41 грн