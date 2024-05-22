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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Львов (110165) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (16)
15,54
Экономия: -1,81 грн
13,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
15,47
Экономия: -1,34 грн
14,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (5)
17,64
Экономия: -1,38 грн
16,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (85)
17,88
Экономия: -1,52 грн
16,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
14,44
Экономия: -2,32 грн
12,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (21)
16,01
Экономия: -2,15 грн
13,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (1)
16,83
Экономия: -2,42 грн
14,41 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (4)
16,11
Экономия: -2,55 грн
13,56 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (7)
16,41
Экономия: -1,12 грн
15,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (14)
14,58
Экономия: -1,36 грн
13,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (21)
16,50
Экономия: -2,81 грн
13,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (125)
16,45
Экономия: -2,66 грн
13,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (5)
14,95
Экономия: -1,32 грн
13,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Театральная, 5
Всего: упаковка (50)
16,12
Экономия: -2,29 грн
13,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (76)
14,53
Экономия: -1,26 грн
13,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (46)
12,18
Экономия: -0,43 грн
11,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (6)
14,44
Экономия: -1,15 грн
13,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (2)
15,67
Экономия: -1,85 грн
13,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (6)
16,84
Экономия: -3,15 грн
13,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (75)
14,48
Экономия: -2,27 грн
12,21 грн