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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Киев (110165) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (75)
14,48
Экономия: -2,27 грн
12,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (6)
16,84
Экономия: -3,15 грн
13,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (2)
15,67
Экономия: -1,85 грн
13,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (11)
14,74
Экономия: -1,32 грн
13,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (3)
16,51
Экономия: -2,68 грн
13,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (6)
14,44
Экономия: -1,15 грн
13,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (5)
14,22
Экономия: -0,63 грн
13,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (12)
15,78
Экономия: -1,02 грн
14,76 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
15,75
Экономия: -2,86 грн
12,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (5)
15,99
Экономия: -2,08 грн
13,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (5)
16,30
Экономия: -2,53 грн
13,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (5)
15,23
Экономия: -1,42 грн
13,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (46)
12,18
Экономия: -0,43 грн
11,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (76)
14,53
Экономия: -1,26 грн
13,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Театральная, 5
Всего: упаковка (50)
16,12
Экономия: -2,29 грн
13,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (125)
16,45
Экономия: -2,66 грн
13,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (5)
14,95
Экономия: -1,32 грн
13,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (21)
16,50
Экономия: -2,81 грн
13,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 25 мин
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (96)
15,45
Экономия: -1,73 грн
13,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (44)
15,51
Экономия: -1,48 грн
14,03 грн