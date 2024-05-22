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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Харьков (110165) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (31)
11,64
Экономия: -1,99 грн
9,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
10,75
Экономия: -1,42 грн
9,33 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (7)
14,39
Экономия: -1,20 грн
13,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (6)
16,12
Экономия: -2,38 грн
13,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (6)
13,40
Экономия: -1,30 грн
12,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (24)
14,51
Экономия: -2,02 грн
12,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (11)
15,75
Экономия: -1,54 грн
14,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (5)
16,13
Экономия: -2,63 грн
13,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (3)
15,55
Экономия: -2,40 грн
13,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Ромны, ул. Руденко, 23
Всего: упаковка (10)
15,74
Экономия: -1,62 грн
14,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
15,48
Экономия: -1,55 грн
13,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (2)
14,64
Экономия: -1,49 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (6)
16,31
Экономия: -2,52 грн
13,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (3)
13,39
Экономия: -1,37 грн
12,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (19)
16,67
Экономия: -2,88 грн
13,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (49)
18,23
Экономия: -2,82 грн
15,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (15)
15,01
Экономия: -1,47 грн
13,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (19)
17,88
Экономия: -1,39 грн
16,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (5)
15,23
Экономия: -1,42 грн
13,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (86)
15,94
Экономия: -1,82 грн
14,12 грн