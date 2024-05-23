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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Одесса (110164) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (29)
8,63
Экономия: -1,62 грн
7,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (57)
8,32
Экономия: -1,37 грн
6,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (41)
7,55
Экономия: -0,60 грн
6,95 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (2)
7,88
Экономия: -0,81 грн
7,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (3)
8,14
Экономия: -0,92 грн
7,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (3)
7,98
Экономия: -1,00 грн
6,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (89)
7,88
Экономия: -0,80 грн
7,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (20)
8,41
Экономия: -1,38 грн
7,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (5)
8,02
Экономия: -1,04 грн
6,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (38)
8,18
Экономия: -1,20 грн
6,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (81)
8,00
Экономия: -0,92 грн
7,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
Всего: упаковка (50)
8,11
Экономия: -1,03 грн
7,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (9)
7,98
Экономия: -0,93 грн
7,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (14)
6,96
Экономия: -0,55 грн
6,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (10)
7,99
Экономия: -0,98 грн
7,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
7,51
Экономия: -0,83 грн
6,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (8)
7,51
Экономия: -0,56 грн
6,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (43)
7,62
Экономия: -0,60 грн
7,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
7,36
Экономия: -0,54 грн
6,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Ильенко Юрия, 64/1
Всего: упаковка (10)
8,25
Экономия: -1,09 грн
7,16 грн