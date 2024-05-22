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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Львов (110164) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (40)
8,89
Экономия: -1,19 грн
7,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
8,64
Экономия: -0,88 грн
7,76 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (7)
7,96
Экономия: -0,84 грн
7,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (15)
7,98
Экономия: -0,94 грн
7,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (11)
7,04
Экономия: -0,32 грн
6,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (2)
8,67
Экономия: -0,67 грн
8,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
Всего: упаковка (10)
7,83
Экономия: -0,61 грн
7,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всего: упаковка (1)
8,02
Экономия: -0,95 грн
7,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (31)
7,70
Экономия: -0,72 грн
6,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (22)
7,81
Экономия: -0,59 грн
7,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (98)
6,08
Экономия: -0,21 грн
5,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (300)
6,15
Экономия: -0,28 грн
5,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (103)
8,33
Экономия: -1,36 грн
6,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (49)
6,14
Экономия: -0,27 грн
5,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Театральная, 5
Всего: упаковка (70)
6,13
Экономия: -0,26 грн
5,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (88)
8,52
Экономия: -0,52 грн
8,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (3)
7,75
Экономия: -0,61 грн
7,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (15)
8,12
Экономия: -1,16 грн
6,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (24)
7,96
Экономия: -0,95 грн
7,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (10)
8,66
Экономия: -1,63 грн
7,03 грн