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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Киев (110164) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (14)
8,58
Экономия: -1,55 грн
7,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (4)
8,42
Экономия: -1,39 грн
7,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (20)
8,32
Экономия: -1,33 грн
6,99 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
8,12
Экономия: -0,96 грн
7,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (3)
7,96
Экономия: -0,46 грн
7,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (11)
8,19
Экономия: -0,49 грн
7,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (10)
8,66
Экономия: -1,63 грн
7,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (22)
8,07
Экономия: -1,07 грн
7,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (24)
7,96
Экономия: -0,95 грн
7,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (4)
7,74
Экономия: -0,70 грн
7,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (1)
7,87
Экономия: -1,07 грн
6,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (15)
8,12
Экономия: -1,16 грн
6,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: упаковка (5)
9,37
Экономия: -1,73 грн
7,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (5)
8,54
Экономия: -1,51 грн
7,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
6,35
Экономия: -0,64 грн
5,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
Всего: упаковка (6)
7,88
Экономия: -0,28 грн
7,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (5)
7,95
Экономия: -0,90 грн
7,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
7,96
Экономия: -1,06 грн
6,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (54)
8,32
Экономия: -1,30 грн
7,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (3)
7,75
Экономия: -0,61 грн
7,14 грн