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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Харьков (110164) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
8,60
Экономия: -1,57 грн
7,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (26)
8,48
Экономия: -0,95 грн
7,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (18)
9,08
Экономия: -1,62 грн
7,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (20)
7,64
Экономия: -0,66 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (16)
8,21
Экономия: -0,65 грн
7,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (19)
8,25
Экономия: -0,63 грн
7,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (2)
8,18
Экономия: -1,17 грн
7,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (16)
8,20
Экономия: -1,20 грн
7,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (20)
7,86
Экономия: -0,82 грн
7,04 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
7,83
Экономия: -0,79 грн
7,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (31)
7,97
Экономия: -0,99 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (70)
7,94
Экономия: -0,90 грн
7,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (76)
8,07
Экономия: -1,12 грн
6,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (2)
8,19
Экономия: -1,21 грн
6,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (6)
7,95
Экономия: -0,94 грн
7,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (4)
8,15
Экономия: -1,17 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (20)
7,75
Экономия: -0,54 грн
7,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (19)
8,60
Экономия: -1,17 грн
7,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (20)
8,06
Экономия: -0,60 грн
7,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (20)
8,61
Экономия: -0,97 грн
7,64 грн