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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Днепр (Днепропетровск) (110164) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
8,41
Экономия: -1,37 грн
7,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (13)
7,94
Экономия: -1,12 грн
6,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (15)
7,91
Экономия: -0,93 грн
6,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (9)
7,86
Экономия: -0,74 грн
7,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (59)
7,88
Экономия: -0,83 грн
7,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (27)
7,19
Экономия: -0,62 грн
6,57 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (13)
7,20
Экономия: -0,60 грн
6,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
7,02
Экономия: -0,35 грн
6,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
7,90
Экономия: -0,89 грн
7,01 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (16)
7,89
Экономия: -0,77 грн
7,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (3)
8,17
Экономия: -1,19 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
7,74
Экономия: -0,76 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (3)
7,78
Экономия: -0,80 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (88)
8,44
Экономия: -1,46 грн
6,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
7,76
Экономия: -0,80 грн
6,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (4)
7,50
Экономия: -0,80 грн
6,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (9)
7,98
Экономия: -0,93 грн
7,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (38)
8,18
Экономия: -1,20 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (14)
6,96
Экономия: -0,55 грн
6,41 грн