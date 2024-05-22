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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (101120) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (14)
12,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (8)
25,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (23)
25,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
25,68 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (16)
25,79 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (32)
25,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (5)
12,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (10)
12,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (18)
25,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (5)
26,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
25,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (20)
25,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (31)
25,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (14)
12,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
13,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (13)
12,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 100
Всего: упаковка (2)
25,92 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 134/16
Всего: упаковка (15)
25,73 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (5)
12,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (13)
12,88 грн