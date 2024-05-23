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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см тип 17, №1 - Запорожье (101119) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
11,00
Экономия: -4,00 грн
7,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (14)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (17)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (20)
7,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (11)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (21)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (7)
7,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (25)
7,77 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (8)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (25)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (22)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (10)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (15)
7,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (19)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (4)
7,80 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (18)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (26)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (1)
7,32 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Каштановая, 13-А
Всего: упаковка (4)
7,80 грн