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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (101119) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (28)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (15)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (22)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (13)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (15)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (28)
7,33 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (24)
7,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (6)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (8)
7,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (10)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (5)
7,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (27)
7,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (14)
7,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (52)
7,33 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (14)
7,50 грн
Сатурн-фарм
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (54)
9,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (3)
10,50 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (13)
6,50 грн
Сатурн-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (7)
8,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (46)
9,00 грн