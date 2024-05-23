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АТОМЕР МЯТА И ЭВКАЛИПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ 150 мл, №1 - Запорожье (498971) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
266,44
Экономия: -8,96 грн
257,48 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
231,42
Экономия: -9,86 грн
221,56 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
257,96
Экономия: -25,18 грн
232,78 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
293,25
Экономия: -18,62 грн
274,63 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Всего: упаковка (1)
317,80
Экономия: -77,80 грн
240,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (1)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
230,05
Экономия: -8,49 грн
221,56 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/3
Всего: упаковка (3)
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
311,30
Экономия: -71,30 грн
240,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (1)
314,75 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Хмельницкого Богдана, 7/1
Всего: упаковка (1)
317,80
Экономия: -77,80 грн
240,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 22-Б
Всего: упаковка (2)
240,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
283,79 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, перек. Касьяна / 1-го Мая, 41/13
Всего: упаковка (2)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. 6-го Декабря, 137
Всего: упаковка (1)
263,80
Экономия: -23,80 грн
240,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 77
Всего: упаковка (1)
310,90
Экономия: -70,90 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Студенческая, 46
Всего: упаковка (1)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлыш, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (1)
311,30
Экономия: -71,30 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 25-Б
Всего: упаковка (1)
240,00 грн