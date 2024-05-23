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АТОМЕР МЯТА И ЭВКАЛИПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ 150 мл, №1 - Одесса (498971) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
283,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
283,96
Экономия: -9,58 грн
274,38 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
290,17
Экономия: -10,46 грн
279,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (1)
295,99
Экономия: -24,30 грн
271,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
185,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (1)
316,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 22-Б
Всего: упаковка (2)
240,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
277,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (1)
314,75 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
311,30
Экономия: -71,30 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/3
Всего: упаковка (3)
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Хмельницкого Богдана, 7/1
Всего: упаковка (1)
317,80
Экономия: -77,80 грн
240,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. 6-го Декабря, 137
Всего: упаковка (1)
263,80
Экономия: -23,80 грн
240,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 77
Всего: упаковка (1)
310,90
Экономия: -70,90 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Студенческая, 46
Всего: упаковка (1)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлыш, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (1)
311,30
Экономия: -71,30 грн
240,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
274,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -39,30 грн
271,69 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 25-Б
Всего: упаковка (1)
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
263,80
Экономия: -23,80 грн
240,00 грн