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АТОМЕР МЯТА И ЭВКАЛИПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ 150 мл, №1 - Львов (498971) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
332,99
Экономия: -61,30 грн
271,69 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
253,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (2)
317,80
Экономия: -77,80 грн
240,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
Всего: упаковка (1)
364,99
Экономия: -93,30 грн
271,69 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
Всего: упаковка (1)
332,99
Экономия: -61,30 грн
271,69 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2
Всего: упаковка (1)
282,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Валовая, 11
Всего: упаковка (1)
354,99
Экономия: -83,30 грн
271,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (1)
304,99
Экономия: -33,30 грн
271,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: упаковка (1)
281,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
280,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Ровно, ул. Киевская, 77-А
Всего: упаковка (1)
280,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
282,72
Экономия: -8,34 грн
274,38 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 04 мин
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
Всего: упаковка (1)
294,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Всего: упаковка (1)
218,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -39,30 грн
271,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (1)
278,52 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 04 мин
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
311,99
Экономия: -40,30 грн
271,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
Всего: упаковка (1)
278,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 35
Всего: упаковка (1)
111,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
280,81 грн