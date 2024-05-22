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АТОМЕР МЯТА И ЭВКАЛИПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ 150 мл, №1 - Харьков (498971) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
280,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (12)
283,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
289,20
Экономия: -14,82 грн
274,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
281,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
281,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (2)
293,18
Экономия: -18,80 грн
274,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
283,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
300,73
Экономия: -48,15 грн
252,58 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кобеляки, перек. Касьяна / 1-го Мая, 41/13
Всего: упаковка (2)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Всего: упаковка (1)
317,80
Экономия: -77,80 грн
240,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
293,25
Экономия: -18,62 грн
274,63 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (1)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
265,90
Экономия: -25,90 грн
240,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
230,05
Экономия: -8,49 грн
221,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
257,96
Экономия: -25,18 грн
232,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
266,44
Экономия: -8,96 грн
257,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
231,42
Экономия: -9,86 грн
221,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Глобино, ул. Центральная, 271-Б
Всего: упаковка (1)
263,80
Экономия: -23,80 грн
240,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 25-Б
Всего: упаковка (1)
240,00 грн