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АТОМЕР ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (304208) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -51,72 грн
274,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
285,91
Экономия: -8,95 грн
276,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
295,49
Экономия: -18,27 грн
277,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
292,53
Экономия: -15,57 грн
276,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
298,99
Экономия: -24,72 грн
274,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
290,81
Экономия: -13,85 грн
276,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
286,58
Экономия: -74,91 грн
211,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 30-А
Всего: упаковка (1)
228,17 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-Д
Всего: упаковка (1)
283,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
268,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
259,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
228,97
Экономия: -10,72 грн
218,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
294,13
Экономия: -75,88 грн
218,25 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
Всего: упаковка (1)
144,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
234,49
Экономия: -7,36 грн
227,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
288,18
Экономия: -11,24 грн
276,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
289,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
294,63
Экономия: -17,67 грн
276,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
286,93
Экономия: -9,97 грн
276,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 57
Всего: упаковка (1)
255,96 грн