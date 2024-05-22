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АТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 150 мл, №1 - Львов (133188) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -60,85 грн
266,14 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
328,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (1)
291,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
272,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
315,99
Экономия: -49,85 грн
266,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (3)
248,97 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 90
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -30,85 грн
266,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Дубно, ул. Сурмичи, 72-А
Всего: упаковка (1)
261,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белогорье, ул. Шевченко Тараса, 52
Всего: упаковка (1)
276,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
Всего: упаковка (1)
209,36 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 107
Всего: упаковка (1)
225,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (1)
354,99
Экономия: -88,85 грн
266,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Ямполь, ул. Свободы, 140
Всего: упаковка (2)
211,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Песчанка, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
272,61 грн
D.s.
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Песковка, ул. Привокзальная, 13-Е
Всего: упаковка (1)
229,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
260,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Вишневое, ул. Образования, 5
Всего: упаковка (1)
273,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (3)
314,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (1)
275,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
275,18 грн