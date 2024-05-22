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АТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 150 мл, №1 - Киев (133188) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
276,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
275,53 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (1)
305,99
Экономия: -39,85 грн
266,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
Всего: упаковка (1)
322,99
Экономия: -56,85 грн
266,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
276,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
299,99
Экономия: -33,85 грн
266,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 1-Н
Всего: упаковка (1)
275,29 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
275,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (1)
317,99
Экономия: -51,85 грн
266,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (3)
314,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
287,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (1)
275,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Образования, 5
Всего: упаковка (1)
273,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
260,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
Всего: упаковка (1)
276,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 166-А
Всего: упаковка (2)
275,92 грн
D.s.
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Песковка, ул. Привокзальная, 13-Е
Всего: упаковка (1)
229,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (1)
354,99
Экономия: -88,85 грн
266,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 81
Всего: упаковка (1)
253,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Выровская, 52
Всего: упаковка (1)
145,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Недригайлов, ул. Независимости, 10/1
Всего: упаковка (1)
276,45 грн