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АТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ИЗ ВОДЫ МОРСКОЙ СТЕРИЛЬНОЙ спрей 150 мл, №1 - Харьков (133188) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (10)
274,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
210,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
275,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
274,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
274,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 140-Е
Всего: упаковка (1)
274,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 64
Всего: упаковка (2)
312,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (2)
274,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52-А
Всего: упаковка (1)
273,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: упаковка (2)
316,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 105
Всего: упаковка (1)
274,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Шариковая, 29
Всего: упаковка (1)
274,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29-Б
Всего: упаковка (1)
275,35 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Песочин, въезд Набережный, 7
Всего: упаковка (1)
257,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (1)
106,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (1)
247,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
269,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Недригайлов, ул. Независимости, 10/1
Всего: упаковка (1)
276,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
270,06
Экономия: -27,94 грн
242,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
276,53 грн