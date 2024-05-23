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БИНТ МАРТЕНСА 5 м, №1 - Одесса (15510) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
101,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
139,74
Экономия: -24,16 грн
115,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
110,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
127,19
Экономия: -6,76 грн
120,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
109,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (4)
110,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
129,73
Экономия: -8,66 грн
121,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
110,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
110,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
102,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (13)
110,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
136,38
Экономия: -16,83 грн
119,55 грн
Верона
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
116,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (8)
146,50
Экономия: -35,29 грн
111,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
110,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (2)
109,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (1)
134,99
Экономия: -23,78 грн
111,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
110,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
120,04
Экономия: -4,14 грн
115,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
130,21
Экономия: -6,31 грн
123,90 грн