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БИНТ МАРТЕНСА 5 м, №1 - Львов (15510) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
108,68 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
125,50
Экономия: -14,29 грн
111,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
145,99
Экономия: -34,78 грн
111,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
125,31
Экономия: -6,45 грн
118,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
148,50
Экономия: -37,29 грн
111,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
159,50
Экономия: -48,29 грн
111,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
133,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
142,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
145,99
Экономия: -34,78 грн
111,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
130,46
Экономия: -11,12 грн
119,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
150,50
Экономия: -39,29 грн
111,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
141,50
Экономия: -30,29 грн
111,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
115,52
Экономия: -5,52 грн
110,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
110,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
125,42
Экономия: -7,08 грн
118,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
126,98
Экономия: -8,12 грн
118,86 грн