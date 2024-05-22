Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты прочиеБИНТ МАРТЕНСАЦены в аптеках

БИНТ МАРТЕНСА 5 м, №1 - Харьков (15510) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
126,79
Экономия: -9,42 грн
117,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
128,11
Экономия: -10,74 грн
117,37 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
125,47 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
128,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
125,71 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
126,88 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
125,77 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
125,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
139,94
Экономия: -21,68 грн
118,26 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
136,07
Экономия: -17,81 грн
118,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
132,66 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
170,35 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
127,43
Экономия: -6,53 грн
120,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
115,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
128,24
Экономия: -7,17 грн
121,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
125,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
132,50
Экономия: -21,29 грн
111,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
135,42
Экономия: -16,44 грн
118,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
141,06
Экономия: -7,47 грн
133,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
131,66
Экономия: -14,29 грн
117,37 грн