Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты прочиеБИНТ МАРТЕНСАЦены в аптеках

БИНТ МАРТЕНСА 5 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (15510) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
123,80
Экономия: -8,14 грн
115,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
135,83
Экономия: -18,46 грн
117,37 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
126,99
Экономия: -16,14 грн
110,85 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
111,14
Экономия: -4,14 грн
107,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
109,48 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
131,80
Экономия: -11,57 грн
120,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
129,10
Экономия: -8,03 грн
121,07 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
128,57
Экономия: -8,34 грн
120,23 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
133,01
Экономия: -15,64 грн
117,37 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
130,26
Экономия: -12,89 грн
117,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
126,16
Экономия: -7,26 грн
118,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -17,29 грн
111,21 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
102,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (2)
126,72 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
132,58
Экономия: -15,21 грн
117,37 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (4)
124,16
Экономия: -7,95 грн
116,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
122,94
Экономия: -7,94 грн
115,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
125,42
Экономия: -8,60 грн
116,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
135,81
Экономия: -14,74 грн
121,07 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
126,61
Экономия: -9,24 грн
117,37 грн