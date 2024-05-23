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БИНТ МАРТЕНСА 3,5 м, №1 - Одесса (15178) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
103,43
Экономия: -13,06 грн
90,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
105,42
Экономия: -15,32 грн
90,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
100,05
Экономия: -9,04 грн
91,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
100,65
Экономия: -10,34 грн
90,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
97,65
Экономия: -6,71 грн
90,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
109,79
Экономия: -20,28 грн
89,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
104,95
Экономия: -14,64 грн
90,31 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
90,44 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (1)
85,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
107,70
Экономия: -17,30 грн
90,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
95,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
90,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
96,22
Экономия: -6,01 грн
90,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
100,78
Экономия: -10,63 грн
90,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
99,18
Экономия: -8,17 грн
91,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
110,52
Экономия: -20,98 грн
89,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (2)
103,69
Экономия: -13,59 грн
90,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
96,59
Экономия: -6,99 грн
89,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
101,22
Экономия: -11,07 грн
90,15 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
79,40 грн