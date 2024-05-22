Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты прочиеБИНТ МАРТЕНСАЦены в аптеках

БИНТ МАРТЕНСА 3,5 м, №1 - Львов (15178) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
99,96
Экономия: -10,00 грн
89,96 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
101,15
Экономия: -10,91 грн
90,24 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
100,22
Экономия: -10,44 грн
89,78 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
106,78
Экономия: -15,77 грн
91,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
108,59
Экономия: -17,70 грн
90,89 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
95,80 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
113,70 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
113,70 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 218
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
104,64
Экономия: -14,43 грн
90,21 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
95,89
Экономия: -6,19 грн
89,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
98,21
Экономия: -8,15 грн
90,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
96,23
Экономия: -6,17 грн
90,06 грн
В других городах:
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 15 мин
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, пл. Рынок, 13-А
Всего: упаковка (1)
83,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 6
Всего: упаковка (1)
113,20 грн