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БИНТ МАРТЕНСА 3,5 м, №1 - Киев (15178) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
105,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
100,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
99,98 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
137,20
Экономия: -40,23 грн
96,97 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
84,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -37,65 грн
90,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
101,75
Экономия: -11,83 грн
89,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
119,30
Экономия: -18,70 грн
100,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
109,10
Экономия: -18,40 грн
90,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
107,13
Экономия: -17,21 грн
89,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
90,86 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 25 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
99,00
Экономия: -7,92 грн
91,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
105,23
Экономия: -14,92 грн
90,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
101,05
Экономия: -14,23 грн
86,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
132,90
Экономия: -22,99 грн
109,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
112,12
Экономия: -21,82 грн
90,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -37,65 грн
90,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
109,53
Экономия: -19,61 грн
89,92 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
93,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
100,41 грн