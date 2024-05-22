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БИНТ МАРТЕНСА 3,5 м, №1 - Харьков (15178) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
104,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
105,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
103,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
106,10
Экономия: -16,11 грн
89,99 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
99,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
99,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
105,80
Экономия: -15,81 грн
89,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
101,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
98,97
Экономия: -9,48 грн
89,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
103,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
98,28 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
93,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
97,04
Экономия: -7,57 грн
89,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
104,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
105,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
104,24
Экономия: -14,04 грн
90,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
130,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
104,33
Экономия: -13,96 грн
90,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 20 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 54-Б
Всего: упаковка (1)
128,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
Всего: упаковка (1)
107,38 грн