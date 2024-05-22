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АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл с дозирующим устройством, №1 - Львов (134949) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
199,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
233,04
Экономия: -31,44 грн
201,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
184,74 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
207,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
218,95
Экономия: -48,59 грн
170,36 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
186,13 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -26,65 грн
192,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
199,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
219,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
184,74 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
215,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
313,60
Экономия: -121,10 грн
192,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
245,99
Экономия: -53,65 грн
192,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
233,99
Экономия: -41,65 грн
192,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
199,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
195,42
Экономия: -11,87 грн
183,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (224)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
204,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
199,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
212,99
Экономия: -20,65 грн
192,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
255,99
Экономия: -63,65 грн
192,34 грн