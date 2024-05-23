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АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл с дозирующим устройством, №1 - Запорожье (237221) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
249,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
297,00
Экономия: -71,00 грн
226,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
289,63
Экономия: -65,04 грн
224,59 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
257,27
Экономия: -38,03 грн
219,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
224,65 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (9)
269,00
Экономия: -43,00 грн
226,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
249,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
326,90
Экономия: -91,50 грн
235,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
266,99
Экономия: -32,48 грн
234,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
275,31
Экономия: -47,31 грн
228,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
244,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
241,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
249,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
270,01
Экономия: -44,65 грн
225,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
264,14
Экономия: -46,28 грн
217,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
249,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
293,56
Экономия: -74,41 грн
219,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
253,51
Экономия: -28,66 грн
224,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
297,48
Экономия: -78,33 грн
219,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
271,40
Экономия: -46,94 грн
224,46 грн