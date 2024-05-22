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АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл с дозирующим устройством, №1 - Львов (237221) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
279,70
Экономия: -37,74 грн
241,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
220,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -35,48 грн
234,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
243,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
267,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
200,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
305,99
Экономия: -71,48 грн
234,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
243,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
235,47
Экономия: -35,40 грн
200,07 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
385,70
Экономия: -149,40 грн
236,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
271,92
Экономия: -55,54 грн
216,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
243,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
311,99
Экономия: -77,48 грн
234,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
243,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
337,99
Экономия: -103,48 грн
234,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
228,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
243,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -49,48 грн
234,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
270,78
Экономия: -71,74 грн
199,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
322,99
Экономия: -88,48 грн
234,51 грн